Cade cisterna nell'azienda, operaio gravemente ferito

Questa mattina in una azienda di Pianella (Pescara) si è verificato un incidente sul lavoro che ha visto il ferimento di un operaio. Come ricostruito dai carabinieri, mentre gli operai sollevavano una cisterna a mezz'aria (mediante carrello sollevatore) per svuotarne il contenuto in un'altra cisterna a terra, quella sospesa in aria è caduta improvvisamente addosso ad un operaio addetto alle operazioni di travaso. L'operaio, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Pescara in codice rosso. L'uomo non sembra essere in pericolo di vita. Sono ancora in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA