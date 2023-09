Nuova raccolta alimentare in favore delle famiglie bisognose dell'Aquila

L'AQUILA Dopo l'iniziativa della settimana scorsa, intensa e proficua grazie al sostegno di quanti hanno voluto contribuire alla causa, nella quale sono stati riempiti ben quattro carrelli colmi di materiale didattico destinati all'Orfanotrofio di San Gregorio e ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria del presidio Ospedaliero "San Salvatore dell'Aquila", gli instancabili volontari dell'Associazione "Dona un pasto per la dignità Odv", la Parrocchia Santa Maria Mediatrice e MissiOn Amici di San Basilio dell'Aquila, organizzano domani una nuova colletta alimentare.



«Eccoci come sempre in prima linea- scrivono gli organizzatori sulla loro pagina Facebook- oggi, sabato 16 settembre, saremo al supermercato Conad presso il Centro commerciale Amiternum dell'Aquila per una nuova raccolta alimentare destinata alle famiglie bisognose del nostro territorio, che purtroppo sono sempre di più. Dateci una mano!».

Gli alimenti maggiormente richiesti sono: legumi, carne in scatola, tonno, olio di semi, riso bianco, pasta, zucchero, farina, passata di pomodoro, fette biscottate, latte a lunga conservazione. «Un piccolo gesto per un grande aiuto».