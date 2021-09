Notte bianca, grande successo con Deddy super ospite

Mercoledì 22 Settembre 2021, 14:34

L'AQUILA Una città aperta al futuro, a tutte le generazioni, alle varie declinazioni dell'arte, dello spettacolo e della cultura. Dopo sedici anni dall’ultima edizione, è tornata la Notte Bianca all'Aquila, ultimo straordinario evento dell'estate che si è trasformato in un successo viste le migliaia di persone che hanno riempito le strade, le piazze, i palazzi storici e il Maxxi.

In piazza Duomo, il gran galà di chiusura - aperto da una sfilata di alta moda, curata dal famoso pierre aquilano Francesco Caresta - ha visto protagonista Deddy, direttamente da Amici. In chiusura, la rapper Anna Pepe e il dj set di Young Miles. Una Notte Bianca iniziata già nel pomeriggio, con performance per bambini, installazioni artistiche e lo street food.

L'iniziativa è stata organizzata dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’associazione L’Aquila Young di Marcello Di Giacomo, direttore artistico dell'evento. A condurre il galà finale, Alessia Spezza, Rosa Gargiulo, Simone Cocciglia e Roberto Ruggiero.