Deddy: «Amici è stata una follia incredibile ma quanto fa male sentirsi dire ‘che fine hai fatto?’»

‘Le regole del fuoco’ è il nuovo singolo di Deddy, che sceglie di raccontare lo smarrimento di un ragazzo di vent’anni a cui ‘Amici’ ha regalato la popolarità ma anche ritmi che diventano troppo veloci. E allora, serve rallentare anche a costo di sentirsi dire la fatidica domanda ‘che fine hai fatto?’. Una di quelle frasi che, a qualunque età, può far crollare il mondo addosso. Così, Deddy ha deciso di ritrovare Dennis, il barbiere che scriveva canzoni e che sognava gli stadi. “Probabilmente la gente non si rende neanche conto di quanto fare una domanda del genere sia brutto e pesante per un ragazzo di poco più che 20 anni che sta vivendo un determinato momento. Non è bello… quindi mi sono detto, sai che c’è? Io ci gioco sopra. Allora lo dico anche io: ‘che fine ha fatto Deddy?’. Ai giovanissimi che, oggi, entrano in un talent Deddy consiglierebbe: “Direi sicuramente di viversi di più il momento, di essere sempre grati e non dare nulla per scontato. Ma, soprattutto, di fare le cose con la testa, portando rispetto a chiunque. Questo non per ché io non l’abbia fatto, anzi penso di essere stata sempre una persona molto rispettosa, però è importante avere rispetto per tutti. È qualcosa che alla lunga ti ripaga: credo che essere buoni con gli altri dia sempre beneficio”. Foto da Ufficio Stampa



