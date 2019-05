Altro che primavera: neve intorno all'Aquila e sull'A24

L'AQUILA - Risveglio quasi invernale per la città dell'Aquila: le montagne che cingono il capoluogo dell'Abruzzo sono state imbiancate, in nottata, da una nevicata piuttosto copiosa, a partire dai 750-800 metri. Il termometro è sceso a -5 gradi sotto lo zero a Campo Imperatore (dati stazione Meteo aquilano). Anche in città temperature rigide: le minime si sono attestate tra uno e due gradi, come se si fosse in pieno inverno. Quasi surreale lo scenario sull'A24, con l'uscita di Tornimparte, quella che conduce agli impianti da sci di Campo Felice, completamente imbiancata (guarda video in basso).



