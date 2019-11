Nave attaccata dai pirati: ecco chi sono gli abruzzesi a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nave attaccata dai pirati nel golfo del Messico, ecco chi sono i due marinai abruzzesi a bordo: Romandino Di Felice, macchinista, di Martinsicuro e il meccanico, Livio Vespasiano di Ortona. «Il Messico non è per tutti. È solo per i messicani». Scrive sul suo profilo Facebook il marittimo di Ortona Livio Vespasiano dopo aver attraccato al porto di Ciudad del Carmen. «È spaventatissimo, ma fortunatamente sta bene – dice la madre Elvira e la sorella Nicole. – Ho tremato per quasi un’ora appena ho appreso la notizia da tg. – continua la mamma - Fortunatamente Livio mi ha massaggiato subito tramite WhatsApp per tranquillizzarmi. Abbiamo provato anche a chiamarci ma la linea era disturbata e non si sentiva quasi nulla. non vedo l’ora che torni a casa per abbracciarlo».La nave italiana Remas di proprietà della Micoperi, uno dei maggiori contractor dell’industria offshore è stata attaccata la scorsa notte da un gruppo di 7-8 pirati nel golfo del Messico. Due i marittimi italiani rimasti feriti in maniera non grave durante l’attacco pirata condotto con due barchini: Andrea Di Palma ( di Ravenna) e Vincenzo Grosso (pugliese). Il primo è stato ferito al ginocchio da una pallottola in uno scontro a fuoco, l’altro è stato colpito in testa con un corpo contundente. L’equipaggio ha respinto l’assalto, ma è stato derubato di quanto possibile prima della “ritirata”. Sono nove in totale i marittimi italiani a bordo.