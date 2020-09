Nada Cava, negativo il primo tampone dopo sei mesi da positiva: domani il responso del secondo test

Al 21esimo tampone, dopo 189 giorni, che equivalgono a 6 mesi e 5 giorni, (dal 13 marzo al 18 settembre) Nada Cava è risultata negativa al Covid-19. Dramma che oltre ai diversi problemi di salute: due ricoveri in ospedale, 11 giorni nel reparto del Mazzini di Teramo e 10 nel Covid Hospital di Atri, gli è costata anche due posti di lavoro. Il primo perso per la lunga assenza e il secondo offerto durante la quarantena. Purtroppo le cose si sono prolungate e il suo datore ha dovuto mettere un’altra persona al suo posto.

«Ieri ho fatto il 22esimo tampone – dice Nada – domani dovrei avere i risultati. Sto pregando che sia negativo e che non si ripeta la storia del 21 luglio scorso». Il suo 15esimo test risultò negativo e quello successivo, il 24 luglio, positivo. «Come prima cosa, oltre ad abbracciare stretti i miei figli, andrò in Germania a pregare sulla tomba di madre. Perché a causa di questo maledetto virus non ho potuto nemmeno partecipare al suo funerale».

