Covid, morto Paoluccio Giuliani: si era infettato durante la castagnata

E’ scomparso a Colonnella, in provincia di Teramo, Paolo Giuliani, 70 anni, molto amato per le sue doti di simpatia e umanità. A stroncarlo, il Covid-19 «contratto a novembre nel corso di una castagnata con gli amici in un bar del centro cittadino» raccontano in paese. Ricoverato all’ospedale di Giulianova, Paolo Giuliani è stato per qualche tempo nel reparto intensivo. Sembrava aver superato la crisi tanto che l’ultimo tampone era risultato negativo. Purtroppo, a riprova di quanto sia subdolo e cattivo questo virus, gli è stato fatale un blocco renale. È stato impossibile salvargli la vita.

APPROFONDIMENTI TERAMO Addio a Emilio Nerone, dirigente storico del Notaresco calcio. Il... TERAMO Valfino, oggi parte lo screening di massa: tutti i comuni coinvolti

Covid, addio a Franco, ex minatore in Belgio. Gli amici: «Era un atleta»

Giuliani, falegname, aveva lavorato a lungo per la ditta Novelli Legno dove aveva svolto un ruolo anche sindacale. Era molto apprezzato pure per le sue iniziative in campo sociale e religioso. Era stato lui a ideare, insieme al parroco don Marcello e al compianto Nazareno De Fulgentiis, il Presepe vivente, fiore all’occhiello prima della pandemia delle manifestazioni colonnellesi. Paolo Giuliani, Paoluccio come era chiamato affettuosamente da tutti, ha anche rappresentato uno dei Re Magi, Melchiorre. Al centro di ogni iniziativa di stampo conviviale, riuniva ogni anno, appena dopo Ferragosto, gli amici residenti a Colonnella e quelli che risiedevano fuori Comune.

Affabile e cordiale, Giuliani aveva tanti amici. «L’ho saputo adesso- dice Alvario Capriotti, sarto per anni a Bologna, che da quando è tornato a Colonnella non si staccava mai dall’amico - per me è una perdita grande, non mi so vedere senza Paolo». «Non riesco a trattenere il pianto per il dispiacere- aggiunge Franco Pontuti, pittore edile - Paolo era unico per bontà, generosità e simpatia». Lo piange anche il sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli: «E’ una perdita grave per la nostra comunità. Paoluccio rimarrà sempre nei nostri cuori». Toccante il ricordo su Fb della figlia Cinzia, che ha perso da non molto il marito Riccardo: «Sbrigatevi a vivere, sbrigatevi ad amare perché nessuno sa quanto tempo sia rimasto nella clessidra». I funerali domani alle 14,30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA