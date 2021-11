Covid, il sindaco: «Colonnella il centro peggiore d'Abruzzo». Chiuse le scuole e gli esercizi pubblici alle 20

«Colonnella è forse il centro peggiore in Abruzzo, la situazione mi è stata confermata dai vertici della Asl di Teramo. La stessa Regione ha chiesto un report quotidiano su Colonnella. Non posso fare altro che decretare la chiusura della scuola per 8 giorni e la chiusura degli esercizi pubblici alle 20 di sera». E' il messaggio accorato del sindaco Biagio Massi.

Un appello accorato lanciato su Youtube e supercliccato. Invita, il sindaco, la comunità a vaccinarsi, a indossare la mascherina e al distaziamento. «Siamo ai massimi livelli di contagio, si spera dalla prossima settimana di ronare ad aprere e torbare a vedere un po' di luce». Colonnella ha 3.700 abitaneti ed è un centro molto operoso al confinttammare e Ascoli Piceno, ma anche in tutta la Val Vibrata abruzzese.