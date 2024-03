Lite per i bidoni della spazzatura, poi insulta il sindaco di Colonnella: assolto

Per un litigo sui bidoni della spazzatura sono finiti in un’aula di tribunale dopo anni di amicizia che alla fine si è rivelata valere meno di quell’immondizia tornata a essere raccolta, poi, col metodo del porta a porta. Ed è infatti proprio in nome della confidenza che c’era tra loro nell’estate di due anni fa il 79enne Carlo Di Cristofaro si sarebbe rivolto più volte all’allora amico di famiglia Biagio Massi, sindaco di Colonnella, in provincia di Teramo, per chiedergli di togliere i bidoni della spazzatura che erano stati sistemati nel centro della cittadina, tra l’altro a suo dire non previsti dalla società di raccolta dei rifiuti, richiesta avanzata per una questione di decoro urbano. Ma niente. Fino a quando un giorno d’agosto, secondo la denuncia poi sporta dal primo cittadino di Colonnella, il 79enne non lo avrebbe seguito al termine di una manifestazione pubblica e ingiuriato. «Tu sei uno str...». All’interno di un bar lo avrebbe persino afferrato per le spalle e nell’intimargli di far spostare i bidoni, lo avrebbe minacciato: «Se non lo fai, ti spacco il muso. Ti apro la testa. Hai capito?».

Con tanto di strattoni all’uscita. Sono state, però, le ulteriori indagini difensive dell’avvocato del 79enne, il legale Massimo De Luca, a riuscire a dimostrare il contrario di quanto denunciato dal sindaco, il quale, il mese successivo a quei fatti, con un volantino, ha comunicato ai suoi cittadini che i raccoglitori concentrati in un solo luogo era stata una soluzione fallita e si ritornava alla raccolta porta a porta. Ieri, quindi, Di Cristofaro, che doveva rispondere di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, è stato assolto con il rito abbreviato perché il fatto non sussiste.