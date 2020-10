Il sindaco: «Positiva accompagnatrice dello scuolabus». Chiuse tutte le scuole di Colonnella

Chiuse le scuole di Colonnella, in provincia di Teramo. E' il provvedimento preso ieri sera dal sindaco Lenadro Pollastrelli che ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura temporanea di tutte le scuole del si trovano sul territorio comunale.



Il motivo è l’aumento dei contagi nella cittadina al confine con le Marche dopo il sospetto caso di contagio tra il personale di una cooperativa sociale che si occupa anche di assistenza sugli scuolabus. «E' stata trovata positiva una accompagnatrice dello scuolabus» dice il sindaco Pollastrelli ch edopo una riunione ha chiuso le scuole.

«Ravvisata la necessità - scrive il sindaco - di intervenire in via eccezionale, stante la situazione contingente che si sta verificando, vengono sospese temporaneamente le lezioni di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per consentire il superamento dell’attuale momento di criticità e al fine di assicurare l’espletamento del servizio scolastico in condizioni di sicurezza e di assoluta tranquillità».

Ultimo aggiornamento: 12:14

