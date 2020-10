Addio al professor Vincenzo Centorame, pioniere dell'informazione televisiva

E' morto a Pescara all'età di 70 anni il professor Vincenzo Centorame, docente di storia e filosofia al liceo Classico "G. d'Annunzio di Pescara, personaggio di grande profilo come ricordano i ranti messaggi postati sui social network da questa mattina. Parole di grande commozione, ricordi profondi che tratteggiano una figura insostituibile per l'Abruzzo. «La cultura, l’arte, il giornalismo, la scuola perdono un grande uomo, onesto, leale», è solo uno dei tanti saluti affidati alla rete di Facebook. Tutti lo ricordano tra i pionieri dell'informazione televisiva, è stato infatti il fondatore del settimanale Parsifal, Italia Settimanale e Area, ha collaborato con diversi programmi radiofonici e televisivi della Rai.



Per più di un decennio è stato presidente del Premio Michetti. Lascia la moglie Maria Grazia, i figli Luigi, Giuseppe Maria e Maria Elena, e la sorella Tiziana. Il funerale è domnai 3 ottobre alle 10,30 nella chiesa Beata Vergine Maria Madre della Chiesa in via Sele, a Montesilvano.

Ultimo aggiornamento: 10:24

