E’ improvvisamente morto a Pineto (Teramo) a causa di un infarto Domenico Rossi, insegnante di Lettere presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, personaggio conosciuto sia nella comunità scolastica di Pineto sia a Silvi, dove da tempo risiedeva dopo aver insegnato alle scuole medie fino al 2016. Rossi aveva compiuto 50 anni lo sorso 4 maggio, era originario di Chieti ed aveva fatto il Classico a Vasto, per poi laurearsi in Lettere e Filosofia alla D’Annunzio con lode.Dopo il concorso intraprese la carriera di insegnante e per un biennio insegnò a Silvi presso la Statale di via Carducci. Poi il trasferimento a Pineto, dove ieri complesso scolastico ha proclamato il lutto sospendendo le lezioni a distanza e stringendosi attorno ai familiari del professore, piangendone la scomparsa. La notizia ha gettato nello sconforto sia tutti quelli che avevano conosciuto Domenico Rossi, definito «una persona di alta cultura con una profonda sensibilità», sia quelli che con lui avevano un rapporto di amicizia che aveva coltivato soprattutto a Silvi, la città dove si era insediato a partire dal 2015, quando prese servizio per le scuole Medie, dove viene ricordato come «uno dei migliori professori di Italiano degli ultimi venti anni».Negli anni, aveva intrattenuto rapporti con diverse persone di Silvi, e non a caso ieri sui principali social afferenti alla vita pubblica della città, sono state centinaia i messaggi degli utenti che hanno ricordato Rossi, il prof dal linguaggio forbito che guardava oltre la vecchia scuola. Stimatissimo anche dai suoi colleghi, il Prof. Domenico Rossi era molto bravo nelle esposizioni e sapeva intrattenere i suoi studenti, portandoli con calma e delicatezza all’apprendimento. La sua scomparsa lascia l’ennesima, profonda ferita ad un comprensorio territoriale dove negli ultimi mesi sono passati a miglior vita personaggi che hanno fatto la storia di questi due centri limitrofi.