Teramo, morto a 59 anni Maurizio Angelotti, esponente di spicco del Pd. «Un compagno per tutti noi»

Morto Maurizio Angelotti, aveva 59 anni, politico di Teramo e figura riferimento della politica cittadina. Angelotti era stato segretario dell'Unione comunale Pd di Teramo, capogruppo dem al Comune di Teramo e dirigente provinciale per tanti anni. «Ho imparato tanto da Maurizio. Aveva un modo di approcciare la vita e la politica che mi piaceva. Alternava, con sapienza ed intelligenza, la sua estrema disponibilità all'aiuto ed al dialogo con tutti, la ferma applicazione dei suoi convincimenti politici ed amministrativi. Mai una parola fuori posto. L'educazione politica, il rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Per me un amico. Un compagno, mi correggerebbe lui. Mancherà», lo tratteggia cosi il segretario provinciale Pd Piergiorgio Possenti.



«Per tanti anni Maurizio è stato il primo punto di riferimento del Partito Democratico a Teramo. Un punto di riferimento politico e umano. Stare tra le persone e ascoltarle per lui era qualcosa di assolutamente naturale» aggiunge la segretaria dell’Unione comunale del Partito Democratico di Teramo, Pamela Roncone.

«Ci stringiamo al dolore della sua amata famiglia, alla moglie Teresa e ai figli va il nostro più grande abbraccio».

Da qualche tempo aveva accantonato un po' la politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavorara all'Istituto Zooprofilattido, è morto a causa di una malattia che da tempo combatteva. Avrebbe compiuto 60 anni a novembre. Lasci la moglie e due figli.Il funerale è sabato alle 10 nella chiesa di via Pannella.