Addio al veterinario Luigi Foschi, morto a 71 anni. «Era amico di tutti»

Roseto in lutto, è morto il veterinario Luigi Foschi: aveva 71 anni. Era ricoverato presso l’ospedale San Liberatore di Atri da pochi giorni per alcune terapie, ma purtroppo è stato colto da un malore fatale. La notizia si è diffusa rapidamente in città, dove il dottor Foschi era conosciuto e stimato da tutti. «Non è possibile, Luigi era veramente forte e sano», dicono i rosetani. I social media sono stati invasi da centinaia di messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. «Amico mio, non dovevi lasciarci così presto. Avevamo ancora molte cose da fare e pagine da scrivere sulla nostra sacra amicizia e stima. Non ti perdono per questo. Che tu possa portare anche in cielo ciò che sei stato per noi sulla terra. Addio amico mio... La nostra amicizia era davvero unica. Riposa in pace. Luca e Francesco vi abbraccio», scrive Filippo Sichetti. Paola aggiunge: «Ciao zio, sei sempre stato un punto di riferimento per la nostra famiglia, grazie per aver sempre aiutato mia mamma. Ti vogliamo bene per sempre». Dopo aver conseguito la laurea in veterinaria presso l’Università di Bologna, Foschi era tornato in Abruzzo, dove per molti anni aveva svolto il ruolo di medico veterinario igiene e alimenti presso la Asl di Teramo.



Ma il suo impegno non si esauriva qui, era anche noto come uomo di sport: da giovane aveva praticato il pugilato, raggiungendo ottimi livelli. Negli ultimi anni si era dedicato alla sua passione per la vela. Sul suo profilo Facebook, condivideva numerosi video mentre navigava, alcuni dei quali riguardavano un suo amico di 83 anni, appassionato di sport acquatici. Foschi era stato anche molto attivo durante la pandemia, cercando di informare le persone sulla natura del Covod-19 e su come proteggersi, oltre a prendersi cura degli animali d’allevamento quando i loro proprietari erano malati.