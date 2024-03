Giulianova, morto Sandro Brandimarte. L'amore per l'Annunziata. E' stato un'icona della città

Il suo ultimo desiderio era quello di dedicare un monumento a un suo amico caro, Pasquale Di Marco, detto “L’uomo e il mare” con cui dialogava nelle sue passeggiate sulla spiaggia sud. Voleva per lui «un’opera in metallo per ricordare un’icona intramontabile della spiaggia sud di Giulianova», dove veniva praticamente ogni giorni da Poggio San Vittorito finché le forze glielo hanno permesso. L’opera verrà realizzata ae spese dalla ditta “Costruzioni Metalliche Di Pilotti Cesare e figli”.

Non ce l’ha fatta a vedere realizzato questo sogno Sandro Brandimarte, dapprima presidente del Comitato di quartiere e poi dell’Associazione “Quartiere dell’Annunziata”. Era stato colto da malore la mattina del 4 febbraio quando passeggiava come sempre per la città. In via Nazario Sauro si era accasciato improvvisamente a terra, in molti corsero in suo soccorso. Alla fine si scoprì che è stato colpito da ischemia cerebrale: dopo alcuni segni di miglioramento, Brandimarte è peggiorato fino al decesso ieri mattina all’ospedale di Teramo dove era ricoverato.

Aveva 72 anni e prima di andare in pensione era stato insegnante all’Istituto tecnico ed era sempre pieno di iniziativa.

Nel 1977, con un gruppo di giovani, aveva contribuito a fondare Radio G che trasmetteva dagli studi di Montone. Poi l’amore per il suo quartiere lo aveva portato ad essere eletto presidente del Comitato dell’Annunziata ed era stato l’ultimo. Ma non si era fermato e sempre con un gruppo di giovani volenterosi, aveva dato vita all’Associazione quartiere dell’Annunziata. Il suo era il parco che aveva contribuito a renderlo il più bello della città favorendo la piantumazione di alberi ed arricchendolo di tante iniziative anche per i bambini. Lascia la moglie Giovanna De Berardinis e il figlio Nicolò. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Gabriele dell’Annunziata.