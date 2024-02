Morto a 65 anni il professor Giovanni Farello. «Perdita importante per la pediatra»

Lutto in città per la morte del professor Giovanni Farello, scomparso improvvisamente, in casa, per un malore, all’età di 65 anni. Dirigente medico della Clinica pediatrica dell’ospedale San Salvatoredell'Aquila e responsabile del Centro regionale di riferimento di Auxologia e disturbi della crescita, aveva ricoperto il ruolo di primario facente funzioni fino a marzo 2022. Negli anni 2016-2021 era stato segretario della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (Sima) e vicepresidente negli anni 2021-2023. Lo scorso ottobre, inoltre, in occasione del XX congresso della Sima, Farello era stato eletto presidente incoming 2025-2027 della società. Una perdita importante per la pediatria aquilana, per i piccoli pazienti, per l’Università e per tutta la città. Tanti i messaggi di cordoglio.

Addio a Carlo Mastrangelo, ex dirigente del Comune di Montesilvano

«La scomparsa mi addolora profondamente - ha scritto il sindaco Pierluigi Biondi - L’Aquila perde un medico affermato e stimato per la professionalità e l’umanità che ha dedicato al suo lavoro, ai suoi colleghi, ai piccoli pazienti. Il professor Farello aveva intrapreso numerose iniziative di prevenzione e divulgazione sui temi dell’adolescenza e della crescita, in collaborazione con il Comune. Personalmente perdo un amico sincero, di lunga data, con cui ho condiviso un pezzo importante di percorso politico». A esprimere cordoglio, anche il senatore Guido Liris: «Rivolgo un personale sentimento di cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Farello, noto e stimato medico di cui sono stato allievo. Persona perbene alla quale mi legava anche un percorso di appartenenza politica, con cui ho condiviso molto in ambito prima universitario, poi medico e sociale. Di Giovanni sentiranno la mancanza non solo i tanti che, come me, gli hanno voluto bene, ma anche l’Università e l’intera città, come medico e come docente». Farello era inoltre componente del gruppo civico Jemo ‘Nnanzi, che ha voluto ricordarlo su Facebook: «Ci stringiamo in un forte abbraccio alla sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni ha indossato i nostri colori nel momento più difficile, subito dopo il 6 aprile, quando “credere” era un’oggettiva sfida con il destino. Ha partecipato a tante battaglie e aiutato a concretizzare tanti piccoli e grandi sogni. Un vero aquilano. Continueremo le nostre battaglie anche nel tuo ricordo». I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella basilica di Collemaggio.