Morto Giovanni Ciaccia, il "mister" dei baby calciatori stroncato da un malore a 49 anni

Calcio marsicano in lutto, ieri si è spento nell’ospedale di Avezzano, in provincia dell'Aquila, a soli 49 anni Giovanni Ciaccia. La morte sarebbe stata provocata da un improvviso malore. Allenatore conosciuto e stimato in tutto il territorio, Ciaccia o “Ciaccione” come veniva chiamato affettuosamente da chi lo conosceva bene, ha allenato diverse squadre giovanili e da ultimo era il responsabile del settore giovanile dell’Asd San Benedetto dei Marsi Venere.

Il sindaco di San Benedetto dei Marsi Quirino D’Orazio, molto scosso dopo aver appreso la notizia della morte di Ciaccia, traccia un profilo che ne restituisce la levatura umana e morale: «Un fulmine a ciel sereno, Giovanni era un mister che amava i bambini e sul campo di calcio si dedicava a loro anima e corpo. Ci sapeva fare con i piccoli calciatori, era una persona amorevole e i ragazzi lo adoravano perché gli erano affezionati. Giovanni era un allenatore umano, una persona alla mano. Lui allenava per pura passione, basti pensare che mettendo sulla bilancia il rimborso che prendeva per venire a San Benedetto da Celano rispetto alla benzina che consumava, quasi sicuramente ci rimetteva. Lui era così, la passione per il calcio dei giovani era la sua vita e noi abbiamo perso una bella persona che avrebbe potuto continuare a insegnare tanto ai nostri figli non solo a livello calcistico ma a livello umano».

Così in un post Antonio Cerasani del San Benedetto Calcio: «Mister quante ne abbiamo passate insieme? Il tuo altruismo, la tua pazienza, la tua passione, la tua immensa bontà…una persona unica. L’amore che mettevi in questo sport rispecchiava la tua forza, il modo in cui affrontavi la vita. Impavido e determinato come pochi. Dopo tutti questi anni eri diventato un amico fraterno, una persona di famiglia, un punto di riferimento per i nostri bambini e per tutti i ragazzi ai quali hai sempre voluto bene. Ci stringiamo al dolore dei tuoi familiari, veglia su di noi Mister, ti vogliamo bene, la tua fiamma arderà per sempre nei nostri cuori e il tuo sorriso smagliante ci guiderà». Ciaccia lascia la moglie, la sorella e i genitori; i funerali si svolgeranno oggi alle 16 nelle chiesa di San Giovanni a Celano.

