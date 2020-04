Rispetto alla giornata di martedì in cui i decessi per Covid erano stati tra Pescara e provincia addirittura nove, ieri ne sono stati comunicati due, entrambe persone residenti nel capoluogo adriatico, che è poi il centro abruzzese in assoluto più colpito dall'epidemia. I due morti, a causa dell'infezione, sono una 86enne e un 64enne. Quest'ultimo era un dipendente a riposo del Comune di Pescara. Si chiamava Donato Marinelli e già da un po' era ricoverato al Santo Spirito. Lascia la moglie, i due figli Monica ed Erminio e la sorella Amelia.

Coronavirus, morta donna di Montesilvano: ennesimo addio in solitudine

Nel Pescarese, comunque, la curva dei contagi sembra ormai aver subito un rallentamento. Ieri, 15 casi su un totale di 1.187 tamponi analizzati. Il giorno precedente, martedì, erano stati sette su 823 tamponi. Il totale dei positivi che sono o sono stati in cura alla Asl raggiunge quindi quota 1.285. Insieme ai contagi scendono anche i ricoveri, soprattutto quelli in terapia Sub Intensiva, che negli ultimi dieci giorni avevano subito un incremento dovuto ai tanti contagi riscontrati nelle strutture assistenziali del territorio fra ospiti e operatori sanitari. Si erano sfiorati, nei giorni scorsi, i 140 ricoverati fra l'ospedale di Pescara e quello di Penne. Ieri, erano 124. Meno ricoveri e più persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl arrivate a 789, ma anche più guariti. Continuano a diminuire i pazienti in Rianimazione, nelle ultime ore appena quattro.

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA