Avezzano, morto a 68 anni il giornalista e conduttore Enzo Coletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento ieri ad Avezzano all’età di 68 anni un male imcurabile il giornalista Enzo Coletta. «Io, compagno di scuola e di lavoro, l’ho visto morire. L’ultimo esame diagnostico glielo ho fatto io». Gabriele Zarroli tecnico Asl ma anche giornalista parla lui di Enzo Coletta, (giornalista e direttore di se stesso, free lance ma anche autore e conduttore di talk show, come scrive Pietro Guida). Coletta è morto ieri dopo aver combattuto per anni contro un male incurabile. E di lui Gianni Napoleone commerciante del centro cittadino ma anche editore: «E’ stato un giornalista puro: non ha conosciuto ostacoli, non ha avuto timore dei potenti, ha messo il microfono davanti al viso di chiunque». Zarroli e Napoleone sono stati i suoi amici di sempre, quelli che hanno seguito Coletta un po’ ovunque. Ma c’è anche un altro giornalista della carta stampata che così lo ricorda: «Con Enzo avevamo un appuntamento settimanale. Per mesi siamo andati a pranzo insieme per fare il punto della situazione. Di una intelligenza superiore una volta si soffermò con me a parlare di Dio. Chissà se ora quel discorso in qualche modo lo sta accompagnando in cielo. Legatissimo alla famiglia non aveva paura di esprimere giudizi in libertà ma poi sapeva come limitarsi».