Si schianta con l'auto contro una mietitrebbiatrice, un gigante della strada che spesso siamo abituati a incontrare a giugno perché viaggiano sulle strade per raggiungere i campi di grado da mietere, appunto.

A perdere la vita, secondo le prime informazioni, una ragazza di 28 anni che era alla guida di un'utilitaria.



LEGGI ANCHE Il trattore gli trancia una gamba: agricoltore muore dissanguato

E' successo a Fossacesia, in via Mediana. L'auto della ragazza si è infilata sotto le ruote del mezzo e non ha avuto scampo. Il tragico incidente stradale è avvenuto poco fa all'altezza di una curva e la polizia stradale di Lanciano sta cercando di capire la dinamica dello schianto, se l'auto ha abbordato la curva in modo anomalo e se la mietitrebbiatrice camminasse invadendo in parte la carreggiata opposta. Di solito questi mezzi agricoli sono scortati quanto viaggiano sulle strade con mezzi che avvertano gli automobilisti con segnali di pericolo.

LEGGI ANCHE Schianto in moto, teatino di 47 anni muore sulla Tiburtina

A questo si è appreso la ragazza vive poco lontanto dall'incidente e faceva lavori stagionale. Forse si stava recando proprio a lavoro quando ha perso la vita in modo così drammatico.

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA