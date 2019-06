Schianto in moto, teatino di 47 anni muore sulla Tiburtina

Incidente mortale questa mattina in Abruzzo. Un motociclista di 47 anni di Chieti, E.D.A., è morto nello schianto avvenuto verso le 9,30 sulla Tiburtina Valeria, in contrada Rovetone di Tocco da Casauria.



La moto avrebbe tamponato un furgone Fiat Fiorino che dal centro della carreggiata doveva svoltare a destra per immettersi in una strada secondaria.



L'impatto ha danneggiato la parte posteriore destra del Fiorino. Il motociclista è caduto finendo nella cunetta laterale riportando gravi lesioni e il mezzo ha finito la sua corsa qualche decina di metri più avanti. Inutili i soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA