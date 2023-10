Spoltore, minacce di morte alla figlia minorenne e calci alla porta di casa: 49enne denunciato

Prima la telefonata, con minacce di morte alla figlia minorenne. Poi i calci violenti alle porta di casa della ex moglie. E ancora urla e minacce. È successo a Spoltore, qualche sera fa: l’uomo, un quarantanovenne che vive nella cittadina, è separato dalla moglie.

Da qualche tempo il suo comportamento nei confronti dei familiari crea problemi. Lo scorso 23 ottobre stava parlando al telefono con la figlia minorenne. Hanno iniziato a discutere, per ragioni di carattere familiare, e lui ha iniziato ad insultarla violentemente, fino ad arrivare a minacciarla. La ragazza, ovviamente si è spaventata moltissimo. Ma il peggio doveva ancora arrivare: l’uomo infatti, sempre furibondo, ha lascito la propria abitazione, per arrivare fino alla casa della ex moglie.

Lì ha continuato con le minacce e le offese nei confronti della ragazza: ha preso più volte a calci la porta d’ingresso, come se volesse sfondarla. Per questa ragione le donne si sono rivolte ai carabinieri di Spoltore che, dopo aver ascoltato la storia, con il coordinamento del capitano Giovanni Rolando hanno deciso di denunciare il quarantanovenne all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia. I comportamenti dell’uomo almeno secondo una prima ricostruzione si sarebbero ripetuti nel tempo, sarebbero abituali, di qui la contestazione operata dai militari. E sarebbero aggravati dal fatto di essere rivolti, almeno in questa occasione, nei confronti della figlia ancora minorenne. La violenza, secondo quanto previsto dalla legge, può essere tanto fisica quanto psicologica.