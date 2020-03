Martinsicuro, cammina sui binari e grida: mi vogliono tagliare la gola

Un uomo cammina sulle rotatie e grida: mi vogliono tagliare la gola. E' successo questo pomeriggio nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro, in Val Vibrata. Immediato l'allarme dei passanti e sul posto è giunta una pattuglia della finanza che bloccato l'uomo - un africano - è statao portato in ambulanza all'ospedale. L'uomo da diverse ore era stato visto vagare in stso confusionale. Diversi testimnono lo hanno visto sdraiarsi sui binari e ha riferito che «stava scappando perché volevano ucciderlo» Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA