Schianto a Lanciano, auto vola sopra il guard rail e finisce sui binari

Incidente stradale senza feriti ma con brivido ieri mattina a Lanciano. A destare curiosità negli automobilisti di passaggio è stata senz’altro la posizione in cui è finita una delle due auto coinvolte nello scontro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via Bergamo, la strada che passa per la stazione dei treni. Un’Alfa Romeo Mito, che sembra si stesse immettendo sulla bretella dalla parallela via Per Treglio, si è scontrata con una Lancia Musa che proveniva da Treglio.

Quest’ultimo veicolo, dopo l’impatto, ha “saltato” il guard rail finendo, riverso su un fianco, sui binari dell’ex tracciato ferroviario della Sangritana. La dinamica è al vaglio della polizia municipale di Lanciano.

I conducenti dei due mezzi, fortunatamente, sono rimasti illesi. Per rimuovere la Lancia Musa gli agenti della polizia locale hanno disposto la chiusura temporanea di un tratto di via Bergamo, che è stata riaperta al termine delle operazioni.