Straniero cerca di sequestrare una ragazzina, la mamma sporge denuncia alla Polizia

«Aiuto, aiuto!» ha gridato una ragazza 16enne molestata da uno straniero che tentava di farla salire sull'auto, costringendolo a fuggire. È successo l'altra sera in via del Pioppo, alla periferia di Avezzano. «Un uomo, forse straniero ha infastidito e molestato mia figlia, tentando di costringerla a salire sulla sua auto».

Questa la denuncia di una mamma al personale del Commissariato di Avezzano che sta svolgendo le indagini: è stato già rimesso un rapporto ala Procura di Avezzano. L'uomo, intorno alle 18:30, a bordo di un'auto in via Del Pioppo, ha avvicinato una studentessa di 16 anni che stava camminando, offrendole un passaggio. La giovane ha rifiutato.

L'aggressore a quel punto l'ha afferrata a un braccio per costringerla a salire sull'auto, ma la 16enne si è messa a urlare. Ora la polizia sta indagando per individuare il responsabile delle molestie e gli uomini del Commissariato sono andati sul posto e hanno raccolto qualche testimonianza e acquisito le immagini delle telecamere. La giovane non è riuscita a fornire il numero di targa del veicolo. Sembra che al momento dell'episodio non ci fosse nessuno lungo la strada.