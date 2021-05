4 Maggio 2021

Cepagatti piange Luca Farinaccia, scomparso a soli 29 anni dopo aver combattuto per due anni contro un terribile male. La morte, ieri, nell’ospedale di Pescara dove fino alla fine si è sperato e pregato che potesse farcela. Stretto al papà Maruccio, alla mamma Diana e alle nonne Gemma e Nella, tutto il paese, dove aveva tantissimi amici. Luca aveva studiato all’istituto Agrario di Alanno, poi aveva iniziato a lavorare come pizzaiolo. Mestiere che ha dovuto interrompere per via della malattia. Era un super tifoso dell’Inter. Per chi lo conosceva, era un ragazzo serio e buono.

Vicinanza alla famiglia è stata espressa dall’amministrazione comunale di Cepagatti. «Luca era un ragazzo coraggioso che ha lottato con determinazione sino alla fine. La sua voglia di vivere e la sua forza siano di esempio per tutti». Decine i messaggi su facebook. «Dopo tanto combattere con il più brutto dei mali - scrive lo zio Ivo - sei stato un vero eroe. Un nipote esemplare. Ci hai regalato 29 anni di amore». «Di fronte a notizie simili - dice Luca Lauriola - è impossibile trovare le parole. Siamo cresciuti insieme, anni ed anni di ricordi indelebili della nostra adolescenza». «Non ti dimenticheremo mai» dicono i compagni del convitto di Alanno. I funerali si terranno oggi, alle 15.30, in paese nella chiesa di Santa Lucia.