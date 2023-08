Litiga con la badante e minaccia di buttarsi dalle scale: salvato dai vigili urbani

Attimi di paura in un appartamento al primo piano di uno stabile sulla statale Adriatica Nord, a Giulianova. Un anziano ha minacciato di gettarsi dal balcone dopo una lite con la badante. È stata lei a chiedere l'intervento dei vigili urbani risultato provvidenziale. Una pattuglia della Polizia municipale si è precipitata nell'abitazione dell'uomo che era sulla sommità delle scale pronto a gettarsi nel vuoto. I vigili hanno cercato di convincere l'uomo, che non voleva saperne, dal desistere dal suo gesto.

Nel frattempo, è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118, subito arrivata dall'ospedale di Giulianova per tamponare qualsiasi evenienza. Il dialogo è durato a lungo con i vigili sistemati sulla lunga scalinata esterna e con l'anziano appollaiato alla sommità.

L'uomo accusava apertamente la badante e si vedeva che tra i due non c'era un clima sereno anche perché qualche vigile ha ricordato di essere intervenuto in passato per un analogo motivo: le sue minacce di buttarsi di sotto. Anche stavolta, quando ormai forse si stava per procedere ad un ricovero coatto, l'uomo è tornato in sé e ha accolto l'invito degli agenti a rientrare in casa.

Il personale sanitario dell'ambulanza, ritenendo che a quel punto che non ci fossero più le condizioni per un Tso, lo ha visitato riuscendo nell'intento di calmarlo, ma la paura stavolta che il gesto potesse concretizzarsi è stata tanta. Un plauso, dunque, ai vigili urbani per il lavoro svolto è arrivato anche dal comandante Roberto Iustini.