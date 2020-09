Il lancianese Remo Rapino ha vinto il Premio Campiello. «Felice per Bonfiglio Liborio, il mio "cocciamatte"»

Ultimo aggiornamento: 23:59

con il romanzo(Minimum Fax), ha vinto la 58esima edizione del, organizzato dalla Fondazione. Il libro vincitore, annunciato questa sera sul palco di, ha ottenutosui 264 inviati dallaAlsi è classificatocon "(Fazi Editore), con 58 voti, al terzocon "L’incanto del pesce luna" (Bollati Boringhieri) con 44 voti, al quartocon(Scrittori Giunti) con 39 voti, e al quinto postocon(Einaudi), con 31 voti.ha dichiarato: «Dedico questo Campielloche nasce nel 1926 e muore nel 2010 e lo faccio nascere e uscire dal mondo come. Questa sera mancava solo lui, avrei davvero voluto che ci fosse. Liborio è una voce che, raccontando se stesso, raccontae lo fa da una periferia esistenziale e dà voce a quelli che non hanno voce, agli ultimi della fila,».Dal, sollecitato dalle domande della giornalista, conduttrice della cerimonia finale,che ha insegnato, vive adove è nato nel 1951 (ha pubblicato i racconti “” Carabba 2012 e alcune raccolte di poesia, tra cui “” Moby-dick 2003 e “” Tabula Fati 2017) è al suo secondo romanzo ed è autore di poesie e racconti, ha detto del personaggio del suo romanzo: «Credo chesia una figura simbolica che può vivere in ogni parte del mondo: rovescia le certezze.colgono al di là della superficie delle cose, comprendono il mondo da una prospettiva periferica. E Bonfiglio Liborio è in tal senso una figura simbolica,». Liborio Bonfiglio è unail pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata iltorna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l’apprendistato in una, le case chiuse, la guerra e la, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. A popolare la sua memoria,: il maestro Romeo Cianfarra, donn’Assunta la maitressa, l’amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in unail carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio».Attraverso il miracolo di una, a metà tra tradizione e funambolismo, Remo Rapino ha scritto un romanzo che, e pulsa in ogni rigo di una fragile ma ostinata umanità, quella che soltanto un matto come Liborio, vissuto ai margini,e parole perdute, poteva conservare.Tre anni fa era stata la teramana di, con il suo terzo romanzo) a vincere il prestigioso Campiello, ambientato in; il titolo è un termine dialettale traducibile in “l”. Il libro approfondisce il tema del rapportonei suoi lati più anomali e patologici. Nel 2019, dal romanzo è stato tratto unoprodotto dal