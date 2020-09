Rivolta lancianese, agli eventi del 77° anniversario anche Rapino, vincitore del Campiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fresco vincitore del, e laal centro del nutrito programma per ildelladelche valse alla città laLe solenni celebrazioni avranno un prologo domenica 4 ottobre con il concorso artistico internazionale Amico Rom, a cura dell’associazione The si svolgerà alore 16.30, con ingresso libero. La manifestazione è organizzatae la sezione ANPI «Trentino La Barba» di Lanciano. Lunedì 5 ottobre, alle 10, ci sarà la deposizione di una corona al monumentoal Parco delle Memorie, in via Maria Eisenstein, e alle ore 16.30 una Santa Messa verrà celebrata nella Cattedrale Madonna del Ponte dall’arcivescovo, mentre alle 17.30, nel Salone Benito Lanci della Casa di Conversazione, verrà presentato il libroResistenza e Bella Ciao. Combattere cantando la libertà», a cura die con l’intervento dello storico. Modera l’incontro la giornalista. Martedì 6 ottobre le celebrazioni si concludono con la deposizione di una corona al Monumento in piazza dei Martiri Lancianesi, ore 11, alla presenza del Prefetto di Chietie delle Autorità militari, civili e religiose.leggerà brani da «dello scrittore, Premio Campiello 2020. Le musiche saranno eseguite dal gruppoSuccessivamente, alle 17.30 - 18.30 e 19.30 nel Salone Benito Lanci ci sarà la proiezione del docufilm «Oltre la memoria. Lanciano 5-6 ottobre 1943», regia dia cura dell’Altritalia. L’insurrezione del 5 e 6 ottobre 1943 contro i tedeschi, tra le prime in Italia, costò la vita a 23 giovani, di cui 11 caduti in combattimento e 12 partigiani per rappresaglia.