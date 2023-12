Poste, rapina a mano armata durante lo shopping di Natale: tre banditi in fuga

Rapina a mano armata in pieno shopping natalizio ieri sera a Lanciano. Un malvivente armato di pistola ha fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale n°1 di via Veneto, a poche decine di metri da corso Trento e Trieste, e ha minacciato tre dipendenti presenti. Da uno di loro si è fatto consegnare una busta piena di soldi. Le casse erano state appena chiuse. La rapina è scattata alle 19.01 non appena l’ufficio postale aveva chiuso i battenti. Fuori c’ erano altri avventori in fila al bancomat per prelevare contanti che hanno sentito urla provenienti dall’interno delle Poste.

Poi la lesta fuga del rapinatore, quasi sicuramente atteso da complici, forse due. Sul luogo sono subito giunti i carabinieri, che indagano ufficialmente, e volanti della polizia in supporto.

Nel momento concitato alcuni avventori fuori dall’ufficio postale sono subito fuggiti per lo spavento. Il bottino pare sia consistente, diverse migliaia di euro, ma non è stato ancora reso noto. A dirigere le operazioni di indagini è il maggiore Giuseppe Nestola, a capo del nucleo operativo e radiomobile di Lanciano.

Le telecamere della zona hanno filmato l’arrivo del delinquente qiunto con la pistola in mano, da vedere se era giocattolo col tappo rosso. Direttrice e dipendenti sono stati sentiti per ricostruire le fasi salienti del colpo. Quanto è scattata la rapina a mano armata l’ufficio postale aveva appena chiuso le porte per la conclusione della giornata. Secondi dopo il malvivente si è fatto aprire con una scusa mettendo in atto il suo proposito delinquenziale.