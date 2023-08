Con un euro vince un milione: è caccia al super fortunato di Lanciano

Con un euro ha vinto un milione. È successo a Lanciano, in provincia di Chieti, nella tabaccheria di via del Mare dove il super fortunato ha giocato il 26 agosto un euro secco al Million day del Lotto centrando in un solo colpo la cinquina - 13, 24, 31, 44, 52 - e portando a casa un milione di euro. Ora è caccia al vincitore a Lanciano, la ricevitoria di Bruno Massimiliano è stata presa d'assalto. Già nove mesi fa nella stessa tabaccheria erano stati vinti 2 milioni.