Superenalotto, Teramo cerca il vincitore dei 42 milioni. «Speriamo sia uno del posto»

Centrato il 6 al concorso di ieri del Superenalotto, che vale 42.590.153 euro. La vincita è stata realizzata a Teramo, nella tabaccheria Nicolini, in via Statale 80, a Villa Tordinia, tramite Quick Pick. La vittoria è stata fatta con una schedina da un euro, queste le prime informazioni. Il jackpot per la prossima estrazione è di 11,3 milioni.

Il titolare ieri, a tarda sera, ha raggiunto il suo bar tabacchiera, chiuso di solito a quell'ora, dopo le decine di telefonate ricevute quando si è diffusa la notizia della maxi vincita nel capoluogo. «L'ho saputo questa sera (ieri sera, ndr), perché sono stato fuori qualche giorno - dice Donato Nicolini - si tratta di una vincita con un biglietto da un euro, con schedina già precompilata». Immagina chi può essere il fortunato? «Chiunque - dice Nicolini - o qualcuno di passaggio, qui siamo sulla Statale, serviamo molti paesi, oppure qualcuno della zona.

E spero sia uno della zona. Sono felice per chi ha vinto, per me è una forte emozione. Spero che il vincitore si faccia sentire».

Si tratta, come riferisce Agipro, del terzo 6 del 2023: l'ultimo Jackpot risale al 25 marzo scorso, quando sono stati vinti 73,8 milioni. Solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema «Una Buona Stella» da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore. Con quella di ieri sera sono 128 le vincite con il «6» realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.