Ricostruzione, arrestato vampiro di gasolio nei cantieri post-sisma

Venerdì 24 Settembre 2021, 08:19

Tra gennaio e marzo di quest'anno si sarebbe reso responsabile di numerosi furti di gasolio all'interno dei cantieri di quattro imprese edili impegnate nella costruzione della superstrada che collegherà Cagnano Amiterno, Montereale e Amatrice. Così i carabinieri di Montereale diretti dal luogotenente Giancarlo Fiore, hanno arrestato (posto ai domiciliari) R.C. di 48 anni dell'Aquila, già noto alle forze dell'ordine, assistito dall'avvocato Alessandro Ciucci.

Secondo quanto ricostruito dai militari,i raid ladreschi sarebbero avvenuti tutti durante i fine settimana, quando i cantieri presi d'occhio restavano inattivi e soprattutto senza personale. Le indagini sono partite in particolar modo, da un controllo durante il quale i militari avevano fermato l'indagato a bordo della sua auto in atteggiamento sospetto, non lontano da uno dei cantieri oggetto dei furti. Gli accertamenti hanno poi permesso di raccogliere inequivocabili elementi di colpevolezza a carico del 48enne