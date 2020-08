Centri commerciali, ancora un attacco a “Sarni Oro"

Ancora un assalto dei ladri alle gioiellerie “Sarni Oro” in Abruzzo. Dopo il colpo nel negozio all'interno del centro commerciale Auchan, la banda ha messo a segno un furto al Megalò. Dopo un tentativo fallito in un altro ipermercato, questa notte la gang è riuscita ad entrare nella gioielleria e a portare via diversi oggetti preziosi. L'assalto è durato pochissimi minuti. Non si esclude che sia in azione sempre la stessa banda. Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA