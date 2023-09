Suona l'allarme, ladri in fuga: inseguiti dai residenti abbandonano il bottino

Un carabiniere in borghese ha sventato un furto in un appartamento nella frazione di San Nicolò a Teramo. I ladri, inseguiti dal militare e da alcuni abitanti della zona, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Per tutta la notte, si è scatenata una caccia ai responsabili in tutta la provincia con l’istituzione di diversi posti di blocco. L’evento è avvenuto sabato sera verso le 22, nei pressi di un istituto di credito, un supermercato e diverse altre attività commerciali. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, due individui hanno sfondato il vetro di una porta finestra per entrare in un appartamento situato al primo piano di una palazzina. Al momento del tentativo di furto, i proprietari, una coppia di quarantenni, erano usciti per cena con gli amici.

Mentre i ladri rovistavano nei cassetti, è scattato l’allarme sonoro, costringendoli a fuggire con una busta piena di monili d’oro. Alla sirena d’allarme, molti residenti si sono affacciati dai balconi e dalle finestre, e alcuni sono scesi in strada, compresi i clienti del Thunder Pub nelle vicinanze. Un carabiniere fuori servizio, che presta servizio in caserma a Teramo e si trovava casualmente nelle vicinanze, ha individuato i malviventi, ha immediatamente allertato la centrale. Per sfuggire alla cattura, i due malviventi si sono separati, dirigendosi in direzioni opposte attraverso le viuzze del centro abitato.

Sia l’uomo dell’Arma in borghese che alcuni cittadini hanno intrapreso l’inseguimento dei fuggitivi. Il malvivente che trasportava la refurtiva ha abbandonato il bottino in strada per sottrarsi all’arresto.

Nonostante l’arrivo di diverse pattuglie dei Carabinieri nella zona e gli sforzi congiunti, i due ladri sono riusciti a eludere la cattura. Fortunatamente, grazie alla prontezza di spirito del carabiniere e alla collaborazione dei cittadini, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Attualmente, le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando alcuni testimoni al fine di identificare i due ladri e verificare se avevano un complice nella zona che potrebbe averli aiutati a fuggire su un veicolo. Nonostante la forte pioggia, la comunità del quartiere è rimasta in strada quasi per tutta la notte. Numerosi residenti hanno lamentato che, dall’inizio dell’estate, diverse delle loro abitazioni sono state saccheggiate. Solo nella notte del 23 luglio sono stati messi a segno due furti riusciti e uno tentato tra la frazione di San Nicolò a Tordino e il quartiere della Cona con case svaligiate e sfoghi dei proprietari sui social. Nel bottino gioielli e contanti per un valore complessivo di circa duemila euro.