Chieti, lunedì 1 giugno riaprono gli ambulatori Laboratori analisi Asl

Migliorare l'accessibilità e farlo in sicurezza. Questo il principio che regola le attività degli ambulatori deidellache riprenderanno daPer tutte le categorie di prestazioni sarà necessaria la prenotazione da effettuare presso gli sportelli del Centro unico di prenotazione o attraverso il, mentre le urgenze saranno sempre garantite.«Si è reso necessario regolamentare l'accesso - spiegaresponsabile dei Laboratori - per garantire condizioni di sicurezza agli utenti, ma questa modalità ci permette anche di organizzarci al meglio e accogliere un numero maggiore di richieste. La prenotazione, insomma, non rappresenta un limite all'accesso, ma una garanzia in più per tutti i cittadini».