© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, insi sono registrati ieri 3 nuovi casi su un totale di 1276 tamponi analizzati (0.2 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (25 maggio) era statoun solo caso positivi su 1173 tamponi (0.08 per cento).142 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati inin terapia non intensiva (11 in provincia dell'Aquila, 61 in provincia di Chieti, 60 in provincia die 10 in provincia di Teramo), 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (0 in provincia dell'Aquila, 0 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 764 (-130 rispetto a ieri) sono incon sorveglianza attiva da parte delle Asl (17 in provincia dell'Aquila, 148 in provincia di Chieti, 521 in provincia di Pescara e 78 in provincia di Teramo).Nel numero deisono compresi anche 400 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri; 1921 dimessi/guariti (+140 rispetto a ieri, di cui 183 checon manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1738 che hanno cioè risolto i sintomie sono risultati negativi in due test consecutivi).Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 819 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1513 alla Asl di Pescara e 652 alla Asl di Teramo. I 3 casi di oggi si riferiscono 2 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e 1 alla Asl di Pescara.