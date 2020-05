Ultimo aggiornamento: 10:49

Gli attualmente positivi alin Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.092, con una diminuzione di ulteriori 76 unità rispetto all’altro giorno. Nel numero dei casisono compresi anche 398 pazienti, con un aumento di altri quattro. Si tratta di Paolo Saccoccia, 63enne di Cappelle sul Tavolo, geometra del Comune in pensione; Maria Placido, 89enne di Scafa; Virginio Picciotti, 91enne di Pescara e Pietro Florio, 81enne di Civitaquana. Sale ancora il numero dei guariti: sono 1.736, con un aumento di 77 unità rispetto all’altro giorno, di cui 208 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1.528 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 66486 test, di cui 59978 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl, 818 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1512 alla Asl di Pescara e 650 alla Asl di Teramo. Oggi intanto lacontatterà telefonicamente i cittadini individuati dall'Istat per essere sottoposti a test sierologico nell'ambito dello studio nazionale che coinvolgerà 150 mila cittadini in tutta Italia. Lo hanno annunciato l'assessore alla Salute,e il presidente del comitato regionale della Croce Rossa,. In Abruzzo, il campione individuato dall'istituto nazionale di statistica è di 5.561 cittadini residenti in 62 Comuni (1.628 in provincia di Chieti, 1354 in provincia di Pescara, 1.318 in provincia di Teramo e 1.261 in provincia dell'Aquila). La Croce Rossa, attraverso operatori appositamente formati dei 14 comitati territoriali abruzzesi, contatterà i cittadini e fisserà gli appuntamenti in uno dei 32 centri individuati dalle Asl. I campioni saranno analizzati nei 2 laboratori dell'Aquila e Pescara.