L’Aquila, fiamme sulla montagna di Preturo nel giorno di Pasquetta

L’AQUILA - Un vasto incendio ha interessato questo pomeriggio, dalle 18, la montagna di Preturo dove si trova la Pineta, zona Crocetta di Cese.

Le fiamme si sono propagate molto velocemente arrivando a ridosso delle abitazioni. La zona, che è impervia, ha reso necessario l’intervento del Canadair che è ancora in corso. Sul posto anche squadre di Vigili del Fuoco. I Vigili stanno controllando anche le case che si trovano alle pendici della montagna.



Non è nota l’origine delle fiamme anche se in un primo momento si era diffusa la voce di una scampagnata non consentita dalle attuali restrizioni per il coronavirus, ma la zona è abbastanza impervia per ipotizzare una gita fuori porta. I sentieri per raggiungere la pineta sono diversi ma al momento questa ipotesi non ha trovato nessun riscontro fattuale. Al momento l'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un rogo doloso.

Ultimo aggiornamento: 20:11

