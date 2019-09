L’Aquila, Munda in crescita: aperture nel Polo museale per le giornate del Patrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Un’estate ricca di presenze con un turismo più lento e forse più consapevole. Anche il Munda ha beneficiato delle maggiori presenze in città facendo registrare un + 28% di affluenza al museo nel quadrimestre che va da maggio ad agosto, passando da 4000 visitatori a 5.400. Dati diffusi dalla dottoressa Lucia Arbace, direttrice del Polo museale d’Abruzzo, in occasione della presentazione del programma delle giornate europee del patrimonio.Merito anche delle giovani laureate che hanno vinto il bando del progetto “L’Aquila città d’arte”. Hanno monitorato costantemente il gradimento del pubblico invogliando ad una maggiore fruizione. Tanto è che il Comune ha chiesto al Munda di poterle utilizzare anche all’Info Point che dalla prossima settimana dovrebbe tornare nei locali della Fontana Luminosa.Intanto il 21 e il 22 settembre, per le giornate del patrimonio, il Polo museale ha messo in piedi un programma ricco e articolato, fatto di arte e intrattenimento che prevede appuntamenti per bambini e per un pubblico più adulto. All’Aquila, in particolare, il 21 mattina al Munda sarà presentato “ Balli d’amore”, catalogo della mostra che sta per concludersi in cui i protagonisti sono i balli popolari che nel 700 e 800 ebbero molta attenzione.Anche qui ci saranno attività didattiche a cura dell’associazione I-Munda. Nel pomeriggio spazio a ”Ludus in Fabula”, cultura e divertimento con i giochi dell’Antica Roma. Due squadre si confronteranno nelle prove di abilità dei bambini romani. Molti appuntamenti anche negli altri musei d’Abruzzo. A Celano ci sarà la professoressa Luisa Migliorati il 21 settembre che parlerà di terremoti storici, da segnalare all’abbazia di Sulmona il safari per i più piccoli il 22 settembre o a Campli con “L’Arte dei guerrieri”.A Villa Frigeri torna Giovanni Piazza, cantastorie e burattinaio che sarà anche ad Ottobre al Munda per “Famiglie al museo”. Nonostante le carenze di organico il Polo museale garantisce programmi sempre di prestigio e alto spessore culturale con aperture straordinarie ed eventi serali ad 1 euro. Dalla Arbace l’appello però al ministro Franceschini affinchè si possa investire sui giovani dando loro lavoro a tempo indeterminato in questo settore auspicando che il concorso per funzionari arrivi a breve.Le iniziative riscuotono successo ovunque, anche a Casa D’Annunzio di Pescara “Le passioni di Fiume” sta avendo numeri importanti. Ci sono in mostra peraltro abiti appartenuti a Luisa Baccara, compagna di D’Annunzio. La Arbace ha ricordato l’importanza della mostra “La Madre generosa” che ha collegato l’arte ad una tematica sentita come l’allattamento al seno.Mauro Congeduti, direttore del Munda, ha sottolineato come la loro spina nel fianco rimanga il Castello che non ha avuto neanche un recupero parziale. Per questo esiste al Munda un totem interattivo che permette al pubblico di poterlo visitare, uno per volta con una sorta di realtà virtuale. L’altro aspetto da sottolineare è la grande collaborazione con le associazioni culturali che hanno permesso il restauro di molte opere d’arte. L’auspicio è che sempre più aquilani possano visitare e conoscere il Munda affinché sia sempre più percepito come punto di incontro per la cittadinanza.Nell’ambito del progetto “L’Aquila città d’arte” inoltre, è stato fatto realizzare uno speciale “L’Aquila rinasce” che viene regalato assieme a “Musei d’Abruzzo” ai sottoscrittori della card che permette di avere sconti per l’ingresso ai musei mentre, ai sostenitori, saranno regalati due cataloghi a scelta. La Arbace ha ringraziato tutto il personale dei musei, le associazioni, chi cura la comunicazione Raffaella De Nicola e Mario Renzi, ricordando con Congeduti che il Munda sarà presente a breve all’Emiciclo in occasione di un congresso di fisica con una propria postazione informativa e un totem.