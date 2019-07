L’Aquila, mappa dei beni culturali firmata dal Polo museale d’Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - “ L’Aquila città d’arte” è il nome del progetto ma ora arriva anche una mappa dei beni culturali realizzata dal Polo museale d’Abruzzo all’interno del progetto stesso finanziato dal Mibac per il decennale del sisma, per aiutare il turista ad orientarsi in una città bellissima e ancora in ricostruzione. Un progetto ovviamente condiviso con il Comune dell’Aquila. Una mappa agile e facilmente consultabile con una cartografia rappresentata con immediatezza e semplicità.Ci sono riferimenti dedicati a chi ricerca un monumento già noto che si vuole ammirare di nuovo, rinato dopo gli interventi post sisma. Infatti la mappa accanto ai monumenti selezionati contiene delle indicazioni in asterischi: uno per quelli di prossima riapertura, due per quelli in corso di restauro e tre per quelli in attesa dei lavori. La distinzione è anche in architettura religiosa, civile, musei monumenti e aree archeologiche, parchi pubblici e belvedere, porte storiche e punti di accesso con mezzi pubblici che sono chiaramente indicati nella cartina."Volevamo lanciare - ha dettodirettore del Polo museale che in prima persona ha curato il progetto - un prodotto per una frequentazione della città che fosse in linea con l’alto valore storico artistico dell’Aquila. La mappa è solo un primo passo, è un work in progress che potremmo mettere a disposizione anche di esercenti e proprietari di strutture, oltre che dell’Info Point della Fontana Luminosa dove saranno distribuite le mappe. Il nostro auspicio - conclude - è che tutti gli asterischi a fianco dei monumenti possano cadere nel più breve tempo possibile, la mappa così potrà essere riaggiornata ".Per chi vuole godere della bellezza della città a piedi sono presenti dei percorsi pedonali, tre itinerari curati dal dottordirettore del Museo Nazionale d’Abruzzo. La Arbace ha illustrato pure i vantaggi della card contenuta nel cartaceo della mappa. La card, che ha tre tipologie, prevede tra le altre cose una convenzione con l’Isa ed è valida sino al 31 dicembre 2019. Consente l’ingresso gratuito al Munda, quello scontato del 50% nelle altre sedi del Polo museale oltre all’abbonamento ridotto per la stagione 2019-2020 della Sinfonica.Per il Comune era presente in conferenza stampa nella sede del Munda l’assessore al turismoche già dal primo giorno dal suo insediamento in assessorato sta lavorando a progetti per innalzare il livello dell’offerta turistica."Finalmente L’Aquila dispone di uno strumento di alto livello - ha detto - perché fatto con altissime professionalità. La richiesta di queste mappe da parte dei turisti che visitano L’Aquila è sempre molto alta. Il Polo Museale ha dato un’interpretazione alla città di grande qualità e questo è il primo viatico per chi verrà in città. Si tratta di uno dei primi strumenti concreti che si stanno predisponendo, come settore stiamo lavorando tanto".