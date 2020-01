L’Aquila, progetto “Città d’arte”: risultati positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Un bilancio positivo, ad un anno di distanza, per il progetto L’Aquila città d’arte e ne viene fuori un monitoraggio realizzato dalle 16 professioniste dei Beni Culturali che evidenzia un 95% di gradimento rispetto alla città dell’Aquila.Il Polo museale d’Abruzzo ha messo in atto una serie di iniziative grazie all’erogazione di fondi da parte del Mibact-Dg Musei. Nel 2019 è cresciuto l’afflusso di visitatori al Munda di oltre 3000 unità, un 25% in più. “Abbiamo dato un contributo alla città di cui siamo orgogliosi - ha dichiarato Lucia Arbace direttrice del polo museale - sia per la realizzazione del progetto L’Aquila città d’arte, sia per il coinvolgimento di giovani professioniste per monitoraggio e accoglienza turisti, per la realizzazione del plastico e della cartina della città, per le mostre che hanno potenziato l’offerta al pubblico ma anche per la convergenza di intenti tra istituzioni ”.La card per abbonarsi e visitare il museo tutto l’anno con sconti particolari, bag e gadget, le cinque mostre capofila che hanno avuto un grandissimo successo, conferenze e iniziative per i più piccoli: il lavoro è stato notevole ma L’Aquila si è dimostrata una città dinamica e si è posta all’attenzione nazionale anche per una rete di contatti e prestiti ottenuti grazie alla caparbietà della dottoressa Arbace che hanno coinvolto tantissimi soggetti del mondo culturale.I dati venuti fuori dal monitaraggio realizzato dalle giovani laureate del progetto sono molto interessanti. Il picco delle presenze in agosto per la Perdonanza ma anche a Settembre con la presenza di molti studenti, docenti e ricercatori.Tanti turisti dall’estero, da Usa, Francia, Spagna, Inghilterra e Canada mentre dall’Italia sono arrivati soprattutto dal nord. A tirare non è solo il sisma e il suo decennale (23%) ma anche l’offerta turistica e la città in se (26,81%). Molti conoscono Collemaggio, Castello e le 99 Cannelle. Accanto a questo ci sono delle criticità emerse.Su tutte quella dei trasporti per raggiungere il museo o Campo Imperatore, le chiese medievali del territorio o i tratturri e questo secondo la Arbace deve spingere ad implementare l’offerta di pacchetti turistici (il Comune si sta muovendo) interfacciandosi con gli operatori del settore e facendo circuito.Altra annotazione riportata dai turisti è sulla plastic free e city green. Una visione ecologica ormai non può prescindere. Anche la comunicazione va potenziata attraverso i social, che sia insomma più agile e giovane. Per l’assessore al turismo del Comune Fabrizia Aquilio la città e turistica ad ampio raggio ormai è la sfida per il prossimo decennio per lei è quella di proporsi come città bella e accogliente lasciando andare l’idea del sisma e del dolore.Anche il lavoro per la candidatura a capitale della cultura sara molto importante in questo senso. A parlare di dati e progetti anche Simona Balassone, presidente dell’associazione D-Munda.E a proposito di progetti è in corso la mostra “Le Mura dell’Aquila” che fa parte di un progetto più ampio che vedrà nel mese di gennaio diverse conferenze per riflettere su una inedita fruizione delle mura e sul restauro delle stesse anche in prospettiva di futuri usi turistici, baluardo di apertura e non di chiusura.