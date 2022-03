Fuori pista sul Monte Pratello: multato lo sciatore 60enne rimasto ferito

Decide di compiere un fuori pista, in barba alle disposizioni vigenti, e resta gravemente ferito. E’ accaduto due giorni fa a poca distanza dalla direttissima che conduce su Monte Pratelletto, quando gli agenti del distaccamento di polizia in servizio presso gli impianti di Monte Pratello, nel Comune di Rivisondoli sono dovuti intervenire per soccorrere un 60enne turista di Napoli, finito in una scarpata in mezzo a una zona boscosa e con una frattura scomposta del femore. A rendere maggiormente difficoltoso l’intervento degli agenti, intervenuti con una squadra di tre unità di esperti alpinisti, anche le avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito l’arrivo dell’elicottero del 118 dell’Aquila.

E così dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte di altri amici del turista infortunato gli esperti agenti del distaccamento, dopo essere scesi con le corde e piccozze nel luogo in cui si trovava il 60enne ferito, lo hanno messo su una barella e portato a valle per il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Sulmona. Un’operazione di salvataggio molto impegnativa, durata circa un’ora e mezza. Il turista campano è stato alla fine anche sanzionato per inosservanza delle disposizioni emanate dall’autorità. Infine sempre gli agenti del distaccamento di Polizia di Monte Pratello da inizio stagione hanno multato una decina sciatori trovati a transitare e sostare nell’area della cabinovia senza indossare la mascherina anti covid.