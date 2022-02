Pienone sulla neve: multati gli spericolati e 10 maestri di sci abusivi. Donna colpita da infarto sulle piste

Weekend in overbooking nei comprensori sciistici abruzzesi, Aremogna - Pizzalto - Montepratello, Ovindoli - Monte Magnola, Gran Sasso - Campo Imperatore e Monte Coste delle Vitelle di Pescasseroli. Superate le 5mila persone al giorno. Ovindoli, in testa alla classifica. Complice il meteo, che ha portato sole e temperature miti, tanto da togliere il sonno invernale anche all’orso, Juan Carrito, uscito dalla tana, sabato ha fatto un giro in pista a Roccaraso. Ma prima, ha visitato la baita in quota, facendosi immortalare dai turisti.

APPROFONDIMENTI PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO Roccaraso, Juan Carrito si sveglia dal letargo e torna sulle... CHIETI Piste da sci prese d’assalto: controlli dei carabinieri L'AQUILA Monte Magnola, sulle piste da sci con il green pass di un altro:...

A Ovindoli e Campo Felice intero weekend di sci agonistico



LE FORZE DELL’ORDINE Super lavoro delle forze dell’ordine, rappresentate da carabinieri, carabinieri forestali, polizia e guardia di finanza, sui tracciati bianchi, in termini di sicurezza e soccorso. In questo fine settimana, purtroppo, si sono verificati numerosi incidenti, più o meno gravi, con ricorso alle cure ospedaliere. Nonostante le raccomandazioni dell’Arma, che ha richiamato, più volte, l’attenzione dell’utenza, al rispetto di regole fondamentali, per evitare sanzioni e tutelare la propria incolumità. Si sono registrate, in particolar modo, collisioni tra sciatori, oltre a fratture agli arti superiori e inferiori. Ma anche malori, con trasporto in elisoccorso, all’ospedale dell’Aquila. E’ il caso di una donna, colta da infarto all’altezza della seggiovia Ombrellone: è stata trasportata in ospedale dove è monitorata. E non sono mancate anche sanzioni, da parte dei carabinieri forestali della stazione di Roccaraso, che hanno scoperto una decina di maestri di sci provenienti dall’Abruzzo, Lazio e Campania, non in regola con la comunicazione all’Albo regionale.

Rigopiano, Daniele Perilli: «Esperienza terribile, ha segnato tutti noi soccorritori»



LE SANZIONI Una decina anche le sanzioni per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, che copre la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi, con ritiro immediato, dello skipass. Ancora multe per il non rispetto delle norme sulle piste da sci, relative alla padronanza della velocità, direzione e soste non consentite. In totale, sono stati circa 500 i controlli effettuati dall’Arma. Bene per il possesso del green pass e dispositivi di protezione individuale.

Soddisfatto, per l’andamento della stagione, Giancarlo Bartolotti, presidente di Monte Magnola Impianti di Ovindoli, anche se auspica l’arrivo di altra neve. «La neve non è molta, ma è sufficiente. E’ ottima, polverosa, battuta, si scia anche in basso, ma è ben diversa da quella in quota - afferma Bartolotti- Come affluenza superiamo le 5 mila persone. Ma prima di entrare per l’imbarco, le forze di polizia, controllano tutto. Siamo attenti e vigili. Carabinieri e poliziotti hanno sanzionato gli spericolati. Gente, che purtroppo, alle prime armi, si butta allo sbaraglio. E poi si creano collisioni tra sciatori».