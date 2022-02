Roccaraso, baby sciatrice sbaglia la curva e finisce contro un palo: gravissima

Incidente sulle piste del comprensorio sciistico Aremogna- Pizzalto- MontePratello, in Abruzzo. Bambina di 10 anni, in prognosi riservata. E' stata soccorsa dai poliziotti del posto stagionale Sicurezza e soccorso in montagna.

È successo a Roccaraso, sugli impianti dell'Aremogna, la scorsa settimana ma se ne è avuta notizia solo ieri. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, la piccola, che fa parte di uno Sci Club campano, è caduta rovinosamente, mentre si allenava, da sola, sui tracciati bianchi, riportando la frattura del femore e altre ferite. Avrebbe perso il controllo degli sci, mentre affrontava una curva, andando così a impattare violentemente, contro un palo delimitatore.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Foto

Subito raggiunta dai poliziotti sciatori, a bordo della motoslitta e valutato il quadro clinico della piccola paziente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso sanitario del 118 dell'Aquila. La bambina, ricoverata in ospedale, che non è in pericolo di vita, ma viene monitorata costantemente dai medici.