Abruzzo, investe coppia di 87 anni (lui è cieco) e scappa: caccia al pirata

A velocità sostenuta nel centro abitato di Castel di Sangro, investe una coppia di anziani (l'uomo non vedente) e si allontana senza prestare soccorso. Carabinieri, a caccia del pirata della strada. Fondamentale, la testimonianza dei presenti e le immagini delle videocamere, di banche ed esercizi commerciali, posizionate lungo la via cittadina, in cui si è verificato l’incidente.

Francesca Gino, prof italiana fa causa ad Harvard e chiede 25 milioni di risarcimento: accusata di frode, era tra i docenti più pagati

L'incidente

E’ successo ieri, in mattinata. La dinamica dell’investimento non è ancora ben chiara. In base a una prima ricostruzione, che però necessita di ulteriori conferme, sembra che un automobilista, alla guida di una Ford Escort, avrebbe percorso a forte velocità, l’arteria principale, che parte da via XX Settembre, e raggiunge il quadrivio, nel cuore della città.

In quel momento, due anziani di 87 anni, lui non vedente, mentre attraversavano la strada, sarebbero stati travolti, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto, si sono recati i sanitari del 118, che hanno effettuato le prime cure. Poi si sarebbe reso necessario il trasferimento al pronto soccorso, dell’ospedale di Castel di Sangro. A causa dell’impatto, gli anziani avrebbero riportato traumi contusivi agli arti inferiori, ed alcune escoriazioni. I rilievi tecnico descrittivi, son stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del maggiore, Fabio Castagna.

Ci sono indagini in corso da parte dei militari sangrini, che dopo la denuncia contro ignoti, presentata dai familiari dell’anziana coppia, stanno ascoltando alcune persone, che avrebbero assistito all’investimento.

La nipote della coppia, ha chiesto aiuto sui social per l'identificazione del pirata della strada.