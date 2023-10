Schianto tra due auto, ferita donna incinta di nove mesi. Si teme per il bambino

Schianto tra due auto nel Teramano lungo la strada San Nicolò – Garrufo: ferita una ragazza incinta al nono mese e il suo compagno. L’incidente è avvenuto ieri, verso le 14:30, nei pressi di due distributori di carburante situati uno di fronte all’altro.

Questa è una zona in cui le auto solitamente viaggiano a velocità elevata e dove spesso si verificano inversioni di marcia. È proprio una di queste inversioni che potrebbe essere stata la causa dello scontro frontero-laterale tra due veicoli. In una delle auto si trovava un ragazzo di 27 anni e la compagna di 23 anni, incinta al nono mese. L’uomo ha riportato un grave trauma cranico, mentre la donna ha subito una lussazione alla spalla destra. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con due ambulanze all’ospedale Mazzini di Teramo.

Le condizioni del ragazzo di 27 anni sono gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita. Per quanto riguarda la ragazza incinta, anche se è rimasta lievemente ferita, la preoccupazione dei medici riguardava soprattutto il bambino in grembo. Pertanto, è stata sottoposta a esami e analisi approfondite durante tutta la giornata prima di essere ricoverata e messa sotto stretta osservazione. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 30 anni della zona, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato da una terza ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero per essere tenuto sotto osservazione per alcune ore, prima di essere dimesso.