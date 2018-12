Schianto frontale tra due auto, morti marito e moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La maggior parte della loro vita l’avevano trascorsa insieme e insieme hanno lasciato questa vita. In modo violento. Marito e moglie, sono rimasti entrambi vittime di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.20 lungo il Lotto Zero, tra lo svincolo della Gammarana e l’uscita di Teramo Ovest. A perdere la vita in un violento impatto frontale con un’altra auto Spartaco Ambrosii, 74 anni, di Teramo fratello dei fondatori delle onoranze funebri Ambrosii, e sua moglie Nannina Di Giulio, 72 anni originaria di Isola del Gran Sasso.Una coppia conosciuta in città, in particolare lui che ha avuto un deposito di prodotti caseari a Porta Madonna e per questo ha rifornito per anni numerosi negozi del centro e non solo. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri che immediatamente sono intervenuti sul posto, l’anziano, che era alla guida della sua ormai datata Lancia Delta di colore azzurro metallizzato potrebbe aver avuto un malore ed aver perso il controllo del veicolo per poi finire nella corsia opposta. Ma non è esclusa neanche l’ipotesi di un guasto che potrebbe aver fatto sbandare l’autista 74enne che è andato ad impattare frontalmente con un monovolume.La Lancia Delta, infatti, si è scontrata con una Lancia Phedra guidata da un noto avvocato Teramano che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ma in evidente stato di shock per l’accaduto è stato poi trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al momento dell’incidente gli anziani viaggiavano in direzione Giulianova, mentre l’avvocato si dirigeva verso Teramo. Sembrerebbe, ma questo adesso è tutto da accertare da parte degli investigatori, che la coppia non portasse le cinture di sicurezza tant’è che nell’impatto, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo per poi morire sul colpo mentre l’auto ha continuato di poco la corsa fino ad arrestarsi contro il guardrail.