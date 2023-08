Incidente, auto fuori strada: muore lo zio del sindaco. Era appena stato dimesso dall'ospedale

Un incidente fatale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15.30 nella frazione Belvedere a Rocca Santa Maria. Corrado Di Giuseppe, 86 anni, ha perso la vita mentre il figlio A.D.G., di 61 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo a causa di un trauma toracico. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione. Tuttavia, stando a quanto è emerso finora, sembra che il figlio fosse andato a prendere il padre dall'ospedale, dove era ricoverato da un po' di tempo a causa di una grave malattia. Mentre stavano tornando a casa lungo una strada tortuosa, il padre, seduto sul sedile anteriore del passeggero, avrebbe accusato un malore improvviso. Questo ha fatto sì che il figlio non fosse in grado di completare una curva, così l'auto è precipitata in un dirupo dopo un volo di alcuni metri. Un'auto che si trovava casualmente sul luogo dell'incidente ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza medicalizzata del servizio 118, ma a causa della posizione dell'auto, una 500x, intrappolata tra la vegetazione, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

Inoltre, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Pescara.

Purtroppo, per il 86enne estratto dall'auto non c'è stato nulla da fare, mentre il figlio è stato elitrasportato all'ospedale Mazzini di Teramo. Qui è stato accolto da un team medico pronto a intervenire chirurgicamente. Dopo l'intervento, il 61enne è stato trasferito al reparto di rianimazione con prognosi riservata. Il procuratore di turno ha ordinato il trasferimento del corpo dell'anziano di 86 anni presso l'obitorio e il sequestro dell'auto coinvolta nell'incidente. Corrado Di Giuseppe era una figura conosciuta e amata a Rocca Santa Maria, dove aveva gestito un bar per molti anni. Era una persona di grande bontà d'animo ed era zio dell'attuale sindaco Lino Di Giuseppe, che ha dichiarato: «Questa vicenda mi toccato personalmente, considerando il nostro legame di parentela, ma ha scosso profondamente l'intera comunità. In questo momento di dolore, desidero esprimere la mia vicinanza a mia zia, mia cognata e ai miei nipoti».